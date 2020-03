Empresarios del Grupo Aeroportuario del Pacífico temen ocurra lo que calificaron como un boicot jurídico, para frenar las obras de ampliación del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, presumiendo que ejidatarios buscarían amparos y suspensiones provisionales contra este proyecto, en un ejercicio semejante al aeropuerto Santa Lucía, juicios que eventualmente no prosperaron. El vocero del GAP, Miguel Solís, expresó:

“Hemos monitoreado la página del poder judicial y nos hemos percatado que el ejido ha presentado al menos 14 amparos, buscando la suspensión de las obras. Si eso no es un sabotaje, no se que sea”.

El representante de los empresarios insistió que el gobierno federal ya pagó la indemnización de las 306 hectáreas de la terminal desde 2007. Enfatizó Solís que el proyecto de renovación del aeropuerto no requiere más terrenos de El Zapote, sino que se puede realizar en los predios ya expropiados y los que compraron al ejido de Santa Cruz del Valle. (Por Héctor Escamilla Ramírez)