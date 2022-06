Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que, contrario a los rumores, en México no hay desabasto de alimentos.

“Estamos atendiendo el tema del abasto de alimentos. No hay problema, tenemos alimentos en el país y tenemos mercancías suficientes y estamos en un acuerdo con productores, con distribuidores, con comerciantes. Han cumplido el acuerdo que hicimos de mantener los precios de una canasta básica. Desde que se tomó el acuerdo se ha respetado y hemos logrado buenos resultados”.

Reiteró que en el caso de los combustibles no hay ningún problema ni en el abasto, ni en los precios, ya que estos se van a mantener, incluido el de la luz. (Por Arturo García Caudillo)