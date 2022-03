Garantiza el presidente Andrés Manuel López Obrador, que a pesar de la guerra en Ucrania no aumentarán los precios de los combustibles ni de la electricidad.

“Es importante que se tenga en México, que sepan todos los mexicanos, que no vamos a tener problemas de aumentos de precios en combustibles ni en energía eléctrica, a pesar de la invasión y de la guerra en Ucrania. Nosotros no vamos a aumentar los precios de las gasolinas, del diesel ni el precio de la luz, para que estemos tranquilos por eso”.

En el caso del gas, reiteró que si el precio de los hidrocarburos se elevara más de la cuenta, su gobierno ya tiene un plan B para utilizar otras materias primas y generar energía eléctrica. Al mismo tiempo que podría producirse más crudo y los excedentes en la venta se utilizarían para subvencionar las gasolinas. (Por Arturo García Caudillo)