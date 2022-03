Desde Tapachula, Chiapas, reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pese a la crisis internacional, en México no habrá aumentos en los combustibles.

“Informarles de que no va a haber aumentos de gasolinas, de diesel, en el precio de la luz. Ustedes lo están constatando aquí, en Tapachula. La gasolina se está vendiendo a 21 pesos litro, esto no sucede en otros países, en Estados Unidos casi cuesta el doble. ¿Por qué nosotros podemos mantener estos precios? Porque desde el inicio del gobierno iniciamos un plan de rescate a la industria petrolera y ahora estamos extrayendo más petróleo crudo y estamos extrayendo más petróleo crudo y estamos procesando, refinando la materia prima en nuestro país”.

Por otro lado, informó que se rehabilitarán las líneas del ferrocarril del sureste y se comprarán trenes de pasajeros y de carga, desde el Istmo hasta Tapachula, y de Cotzacoalcos a Palenque. (Por Arturo García Caudillo)