Insiste el presidente Andrés Manuel López Obrador, que detrás de las actos de provocación y violencia ocurridos durante la marcha de ayer en conmemoración del Día de la Mujer, están personas que no quieren que triunfe su movimiento.

“Tiene varias aristas, es un movimiento de mujeres que legítimamente luchan por sus derechos y en contra de la violencia, en contra de los feminicidios, pero hay otra vertiente de quienes están en contra nuestra y lo que quieren es que fracase el gobierno, y sobre todo que no pueda consumarse la cuarta transformación de la vida pública del país. Es el conservadurismo disfrazado de feminismo”.

Felicitó a quienes participaron de forma pacífica en la marcha, hizo un reconocimiento de las autoridades que resistieron al no caer en provocaciones, y reiteró que su gobierno no será represor y garantizará la libre manifestación. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)