Existen casos de personas que viven con VIH y se contagiaron de Covid y no presentaron complicaciones, sobre todo aquellos que están vigilados y cuidados, señala el Secretario Técnico del Consejo Estatal del Sida en Jalisco, Luis Alberto Ruiz Mora, quien no recordó el número de casos.

Asegura que en Jalisco no hay desabasto de medicamentos para el VIH.

“Por el momento no, tenemos el anuncio del Centro Nacional del SIDA de que está cubierto el tratamiento, lo repito hasta los próximos seis meses estamos cubiertos, el último de marzo se terminan los contratos con los distribuidores y es cuando se vuelve a hacer la siguiente compra, pero estamos cubiertos hasta la fecha”.

Inició en Jalisco la Jornada Estatal de pruebas para la detección de VIH en todos los Centros de Salud. Hay cien mil disponibles. (Por Claudia Manuela Pérez)