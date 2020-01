Tras las denuncias de pacientes de servicios de salud estatales quienes acusaron ausencia de antivirales como el Oseltamivir en clínicas del sector salud, esencial para combatir la influenza, el alcalde de Guadalajara Ismael del Toro señaló que no se replica el desabasto en los Servicios Médicos Municipales.

“Tenemos por fortuna un lote suficiente para enfrentar lo que ahorita en esta temporada de frío puede tener afectación en la población que es la influenza, tenemos suficiencia de la medicina que se requiere para ello, hicimos todo el proceso de vacunación, entonces hasta el momento al no haber todavía al no haber ninguna circunstancia crítica de enfermedades respiratoria, servicios médicos municipales está con la previsión y la suficiencia”

Sin embargo, el edil reconoció que esta situación de estabilidad dependerá claramente que no haya brotes masivos de esta enfermedad durante las próximas semanas. (Por Héctor Escamilla)