Aunque se dijo que este año ya estaría finalizado el proceso, será ahora sí en 2020 cuando deberá concretarse la migración total del transporte público al modelo ruta empresa, afirmó el diputado titular de la Comisión de Movilidad, Jonadab Martínez. Afirmó que la principal resistencia de los transportistas para consolidarse como empresas es el costo de la transición y la aplicación de la norma técnica en las unidades.

“Es no tenemos dinero para comprar equipos, no tenemos dinero para migrar al modelo ruta empresa, porque hay que pagar notarios, abogados, trámites, no tenemos un patio, no tenemos un taller, no tenemos mecánico. Eso es lo que yo he visto como resistencia más que voluntad”

Señaló el legislador que en 2020 ya podrá ejercerse la bolsa por 500 millones de pesos para que los transportistas que ya pasaron las fases de registro ante la Secretaría de Transporte, puedan pagar los gastos de la migración al modelo ruta empresa. (Por Héctor Escamilla Ramírez)