El Gobierno de Jalisco garantizó el abasto por dos meses de medicamentos oncológicos, según promesa del mandatario Enrique Alfaro, luego de reunirse con padres de niños enfermos de hemofilia, que realizaron una protesta ante la escasez de fármacos del sistema Federal.

“El compromiso ahorita eh Fer no sé si estas en sintonía con eso… Si estamos en eso… Es hoy mismo ordenamos lo que haga falta, lo paga ahorita el Estado, vamos a garantizar dos meses de los medicamentos que hagan falta y mientras se resuelve de fondo el problema del convenio, pues que no vaya a hacer falta nada para sus… ¿Pero en esos dos meses no va a hacer falta nada?… No va a hacer falta nada, pues es un asunto que no deberíamos de tener por qué estar pagando con recursos que se supone eh pues de deben de ejercerse desde otro lado, pero bueno”.

El Gobierno de Jalisco erogará en forma inmediata para la compra de los fármacos que hacen falta, cuatro millones de pesos. (Por Claudia Manuela Pérez)