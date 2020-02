En una semana quedará solucionado el problema del abasto de medicamentos en las farmacias del Instituto de Pensiones del Estado, señaló el gobernador, Enrique Alfaro luego de tomar protesta a la mesa directiva de los Sindicatos Autónomos Federados, SAFE, que alberga a 25 sindicatos de trabajadores del Gobierno del Estado y municipios: “Pensiones tiene muchos retos, en una semana a más tardar voy a regularizar el abasto de medicamentos y me comprometo a que nunca más va a volver a faltar medicina para los trabajadores al servicio del Estado”.

El mandatario reiteró su denuncia de malos manejos en el IPEJAL, pero no señala a culpables no habla de detenidos.

El evento se realizó en el patio del Congreso de Jalisco a donde se dieron cita cientos de trabajadores. (Por Claudia Manuela Pérez)