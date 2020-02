Tras no lograrse un acuerdo entre el Gobierno Federal y los gobernadores panistas, el Insabi no se aplicará en sus entidades, pero tendrán garantizado el presupuesto que en materia de salud les corresponde, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se acordó pero en muy buen plan, que ellos lleven a cabo su programa de salud y la Federación con los estados que aceptaron la integración, adherirse de manera integral, pues actuemos con este propósito y en el caso de ellos que no aceptaron la integración completa, el acuerdo es que se les entrega su presupuesto sin condición, entonces dijimos no o es completo e integral o no, sin cancelar la posibilidad que después se logre el acuerdo”.

Ellos querían acuerdos parciales explicó y la idea es que se alcance la gratuidad de servicio y medicamentos al cien por ciento y en los tres niveles de atención. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)