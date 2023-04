La secretaria de Seguridad y el secretario de la Defensa Nacional realizarán una gira por todo el país para reunirse con los 130 mil elementos de la Guardia Nacional, a quienes garantizarán que pese a las decisiones de la Corte, ellos no perderán sus condiciones laborales.

“Va a hacer un recorrido Rosa Icela y el general secretario, por todo el país, para decirle a todos los elementos que no se preocupen, que no van a cambiar sus condiciones laborales. Porque miren lo que hicieron estos ministros irresponsables y corruptos, impidieron el que se mantengan los grados, ascensos, con el propósito de provocar una deserción masiva, porque muchos de los elementos de la Guardia tienen que ver con la Defensa, tienen que ver con Marina, y al momento de que se recibe este golpe ¿qué pueden pensar? Y todo lo que hemos construido se derrumba”.

Y es que, entre otras prestaciones, los elementos de la Guardia perciben un salario superior al de sus compañeros de las Fuerzas Armadas. (Por: Arturo García Caudillo)