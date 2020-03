El juez español Baltazar Garzón (en la foto) tendrá una labor muy complicada en la defensa del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No, porque no, depende de la causa, siempre. Los abogados suelen ser buenos cuando se trata de defender una causa justa, lo que hablábamos por ejemplo de juzgar a Pinochet, pero si se trata de defender a un posible defraudador, por muy bueno que sea el abogado, digo, yo no me puedo adelantar a eso, pero digo, la tiene difícil, no son tamalitos de chipilín”.

Explicó que de acuerdo a lo que ha leído, Baltazar Garzón también está asesorando a Evo Morales y es famoso porque como juez le tocó juzgar al dictador chileno Augusto Pinochet. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)