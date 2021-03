El ayuntamiento de Zapopan confirmó que la gasera que se edifica en una zona habitacional de la colonia Miramar no cuenta con permisos de ningún tipo. Señalan que el inmueble, ubicado en la calle Bahía de San Carlos 43, es una propiedad privada y como el ayuntamiento sólo ejecuta un acto administrativo y no jurídico con la clausura, no puede impedir el paso de personas al lugar, aunque se vigila que no estén laborando en la construcción.

La Norma Oficial Mexicana señala que expendios de gas debe estar al menos a 30 menos de recintos como hospitales, unidades deportivas, escuelas o unidades habitacionales. Este expendio se construye con casas por sus dos flancos.

El lunes 1 de marzo se colocaron sellos de clausura y al día siguiente se detectó que habían sido removidos, por lo que se volvió a colocar un sello en el sitio. La autoridad explicó que han estado realizando visitas estos últimos tres días, sin detectar personas laborando en el lugar. (Por Héctor Escamilla Ramírez)