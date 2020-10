La gasera de Tonalá donde el pasado lunes se registró un incendio sí cumple con la normatividad en la materia, al menos en lo que tiene que ver con la distancia que debe guardar con otros inmuebles, asegura el Director de la Unidad Estatal de Protección Civil Víctor Hugo Roldán.

Sin embargo serán los peritajes del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses los que revelen las causas del siniestro.

“Sí tenían, nos marca la norma mínimo unos 15 metros, sí teníamos las distancias pertinentes. Lo que sí no habíamos revisado porque no nos habían turnado el estudio de riesgos a la Unidad Estatal, el saber cuáles eran sus sistemas de seguridad. El resto de la información es ya parte de una carpeta de investigación y ahí no podemos dar mayor información”.

Por experiencias previas el Director de la Unidad Estatal de Protección Civil considera que el siniestro pudo haber sido provocado por problemas en las válvulas, pero eso se determinará con los peritajes. (Por José Luis Escamilla)