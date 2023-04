Ante la inconformidad de vecinos del barrio de San Andrés por la construcción de una gasolinera en el cruce de San Jacinto y Gómez Farías, quienes acusan que dicha estación de servicio cuenta con permisos irregulares y no cumplen con las normas federales de Protección Civil, autoridades tapatías señalan que cuando menos esta administración no liberó las licencias para esta edificación. Dicen, se revisa si otro gobierno otorgó los permisos o si cuentan con alguna suspensión judicial.

El municipio informó que en caso que otra administración haya otorgado las licencias, se iniciará el juicio de nulidad correspondiente y no se permitirá la construcción de la obra. Los habitantes de la zona afirman que está a lado de una gasera, situación que no se permite, pero además de núcleos urbanos. Habla una afectada:

“Tenemos aproximadamente tres colegios, tenemos un hospital a una cuadra de la gasolinera, tenemos una escuela de niños de educación especial”.

Los vecinos han advertido que si sigue la construcción, realizarán bloqueos de vialidades. (Por Héctor Escamilla Ramírez)