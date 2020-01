El ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien se encuentra detenido en Estados Unidos, descartó negociar un acuerdo de culpabilidad con las autoridades.

La defensa aclaró que el ex funcionario no está en negociaciones con el gobierno estadounidense para declararse culpable y evitar así un juicio por narcotráfico.

García Luna compareció ayer ante un juez en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, y se programó una nueva audiencia para el próximo 2 de abril. (Foto: Cuartoscuro)