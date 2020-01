Otra vez les falló la socialización a las autoridades con las obras de las calles Juan Manuel y Mariano de la Bárcena que hoy inician en el Centro de la ciudad.

Sin mantas de información, sin agentes de Tránsito y sin criterio, los cierres a la circulación desconciertan a mucha gente:

“Juan Manuel y Federalismo esta cerrado, aquí cerrado, entonces no sabemos por dónde pasar, mi esposo tuvo que dar la vuelta para regresarse por Hidalgo porque no me puede dejar donde yo voy/…¿Usted sabía de estos cierres?/…No, no sabía/…Bueno soy automovilista, pero también uso transporte, no hay ningún señalamiento, yo lo vi por ahí en una información que va a durar seis meses, supongo que va a durar mucho más que eso y si puede ver no hay nada, simplemente pusieron las barreras y ya es todo”.

El desconcierto también incluye a los conductores del transporte urbano que ni enterados estaban de los cierres de calles en el Centro a partir de hoy. (Por José Luis Jiménez Castro)