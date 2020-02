Divide opiniones entre aseadores de calzado del Centro de Guadalajara el que el Ayuntamiento tapatío les vaya a cambiar sus puestos para dar grasa por unos más modernos y prácticos.

“El diseño esta original y esta bonito si… ¿Si esta de acuerdo que les cambien los negocios?… Si esta bien… No, no estoy de acuerdo… ¿Por qué?… En primer lugar porque el material del que están hechos los carritos pues aguante los climas que tenemos aquí en la ciudad, la lluvia, el Sol, no le pasa nada a las láminas… ¿Y a las nuevas si?… No pues están desechables, es más yo les doy hasta un año para que dure… Tienen vista, están presentables, por qué no… ¿Esta de acuerdo entonces?… Estoy de acuerdo completamente por qué no”.

Los aseadores de calzado del Centro de la ciudad, sólo le piden al Ayuntamiento de Guadalajara mayor vigilancia para sus puestos, pues por ser nuevos podrían ser fácil presa del vandalismo. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)