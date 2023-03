La controversia llegó al pleno del Ayuntamiento tapatío, luego que en sesión la fracción de MC intentó la concesión del quinto piso del Mercado Corona, pues tras la salida del C5, se pretende que sea usado como restaurante o bar.

Para lograr dicha concesión se necesitaba mayoría calificada, dos terceras partes del pleno, pero sólo lograron 11 votos, dos en contra y dos abstenciones. Dichas abstenciones las querían sumar a la mayoría porque así lo dice un reglamento municipal, pero la ley estatal no lo permite. Lo explica la regidora Mariana Fernández:

“Ellos dijeron que el código municipal decía que las abstenciones sumaban a la mayoría, yo referí que es una ley estatal que las abstenciones no suman ni a la mayoría ni a los votos en contra, entonces obviamente saben que tenemos la razón y seguramente esta iniciativa no podrá ser publicada”.

El regidor Tonatiuh Bravo dijo que debe transparentar la licitación para concesionar el espacio, luego que la empresa ISO QP AirGas SA de CV, fue la que solicitó el uso de este quinto piso para varias actividades de esparcimiento. (Por Héctor Escamilla Ramírez.)