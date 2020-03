Los senadores de Morena impusieron su mayoría para colocar a una ex colaboradora del director de la CFE, Manuel Bartlett, en el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad.

Con 79 votos a favor y 18 en contra, el Pleno de la Cámara Alta designó y de inmediato y tomó protesta a María del Rocío Vargas Suárez se convierta en Consejera Independiente. Es la voz de la senadora panista Xóchitl Gálvez:

“En este caso sí es una mujer que tiene la capacidad para serlo, nada más que tiene un problema, y se llama conflicto de interés. Tú no puedes ser consejera independiente de Pemex, cuando el titular ti ex jefe. Eso aquí y en China se llama conflicto de interés”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Energía, Armando Guadiana rechazó que haya existido una carta de recomendación del director de la CFE, Manuel Bartlett, para influir en la elección de Vargas, quien fue asesora de Bartlett del 2012 al 2018. (Por Arturo García Caudillo)