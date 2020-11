Aclara el canciller Marcelo Ebrard, que aunque la Fiscalía General de la República ya inició una investigación sobre el caso, el ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, sería repatriado como un ciudadano en libertad.

“¿En qué calidad viene de Estados Unidos?, ciudadano en libertad, no viene como un detenido. El procedimiento de extradición se lleva a cabo cuando hay una orden de aprehensión en México, no viene detenido a México, tiene que definir la fiscalía el camino procesal que va a seguir, pero el señor general Cienfuegos viene a México como un ciudadano repatriado por la autoridad norteamericana, y se va a poner a disposición de la Fiscalía General de la República en libertad, no está detenido en ese viaje, es un ciudadano en libertad, y en esa condición va a llegar a México”.

Explicó que aunque Cienfuegos Zepeda es miembros de las Fuerzas Armadas, la investigación está a cargo del Ministerio Público, y el proceso a seguir será también determinado por las autoridades civiles. (Por: Arturo García Caudillo)