Tres de los exponentes más importantes del Hip-Hop en latinoamérica, Gera MX, Nanpa Básico y el mexicano Charles Ans, se reúnen bajo el concepto “Los No tan Tristes”.

En entrevista con Notisistema, Ans mencionó cómo inició este proyecto alterno a sus carreras como solistas.

“Se volvió nuestro proyecto alterno que sin querer ha logrado tener hasta más exposición de los proyectos en individual, así que es una locura, Los No Tan Tristes es un proyecto que hicimos entre tres amigos, un proyecto en donde hay mucha admiración y respeto entre las tres personas y creo que eso se nota en el proyecto y que por eso es tan diferente a otros proyectos que se habían estando presentando en los últimos años en la escena del hip-hop mexicano”.

Los No Tan Tristes se presentarán el próximo domingo 17 de octubre en el Auditorio Telmex; además son parte del cartel del festival Vive Latino que se celebrará en la Ciudad de México. (Por Katia Plascencia Muciño)