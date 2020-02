Ante los rumores sobre su renuncia a la Fiscalía General de la República, el fiscal Alejandro Gertz Manero, aseguró que hay a quienes no les gusta su trabajo.

“Fíjese qué curioso, me han enfermado, me han renunciado, han puesto en mi boca palabras que no he dicho, no han informado de lo que sí hemos dicho, parece que hay grupos a los que los estoy molestando, pero es nuestro trabajo”.

Por otro lado, aseguró que nunca dijo estar a favor de que desaparezca el delito de feminicidio, sino todo lo contrario, es decir, su propuesta es para fortalecer el tipo penal. (Por Arturo García Caudillo)