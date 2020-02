Una derrama económica no menor a los 35 millones de pesos, dejará a Guadalajara el evento de Go Karts en la glorieta de los Niños Héroes, asegura el director del evento, Carlos Fernández.

“Bueno de entrada la proyección internacional, un evento internacional en donde vienen pilotos de todos lados del mundo y sobre todo una derrama económica calculada en no menos de 35 millones de pesos, un evento de estos con derrama económica por todo el turismo, eh la derrama económica de los pilotos y también la proyección que se esta dando ante todo el mundo de que Guadalajara tiene eventos de calidad mundial… ¿El Ayuntamiento participó presupuestalmente, metió dinero?… No ni un peso, al contrario la iniciativa privada cooperó al ciento por ciento con este evento para que fuera un evento gratuito para el público y gratuito para el ayuntamiento”.

Al preguntarle sobre el caos vehicular y la molestia de la gente que ha generado el cierre a la circulación de la glorieta Niños Héroes, el director del evento se limitó a señalar que de esto ya se encarga la Policía Vial. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)