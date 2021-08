El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles se apareció la tarde de este martes en Palacio Nacional en busca de recursos para pagar la nómina de los maestros de su entidad.

“Debemos nómina para particularmente del Magisterio, para los maestros. No traigo la cifra exacta, el secretario ya se adelantó, el secretario de finanzas, pero se empiezan a retrasar, pagamos la quincena, la última de julio, la pagamos hace una semana, pero ya tenemos encima la primera de agosto y se van acumulando. Entonces la idea es que nos ayuden reactivando el fondo, porque lo que me he enterado es que lo van a reactivar hasta octubre”.

Y es que, explicó, busca de reactivar el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, ya que tiene la presión de los mentores, los que llevan varias semanas bloqueando las vías del ferrocarril como medida de presión para que les regularicen los pagos. (Por: Arturo García Caudillo)