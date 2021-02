El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, llegó a la Cámara de Diputados, luego que la Fiscalía General de la República solicitó su desafuero tras anunciar una investigación en su contra por enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada.

El Mandatario se dirigió directamente a las oficinas del grupo parlamentario del PAN y posteriormente a la Secretaría General del Palacio de San Lázaro.

García Cabeza de Vaca aseguró que “nunca he violado la ley” y agregó que “se orquesta una embestida política en su contra.

“Yo quiero ser muy claro: estas denuncias que hoy en día se están presentando a la Cámara de Diputados no son producto de la casualidad, son producto de una persecución política, dadas directamente de Palacio Nacional. Queremos, y yo en lo personal exijo poder contar con los documentos de lo que ellos señalan para poder tener una defensa justa y adecuada. Probablemente acusen de situaciones que en su momento vamos, no solamente a defender, vamos a aclarar y vamos a dar a conocer mi inocencia, pero seguramente también van a señalar que si hay algo, algún delito que he cometido, probablemente sea el hecho de no haberme sometido a este Gobierno Federal”.