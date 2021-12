Informa el gobernador, Enrique Alfaro, que decidió demandar por daño moral al periodista Ricardo Ravelo, que citando a un testigo protegido en los Estados Unidos, lo vinculó a un grupo delictivo. El mandatario reprochó que en repetidas ocasiones se le ha difamado y advierte que no lo va a permitir. Sin embargo, el mandatario no precisó ante qué autoridad demandó al periodista.

“Está presentada la demanda por daño moral. Estamos solicitando medidas cautelares. No voy a permitir que nadie ponga en entredicho mi fama pública y genere ese tipo de comentarios. Simplemente no lo voy a permitir porque lo han intentado varías veces. Me parece una falta de respeto, incluso una falta de ética el hacer este tipo de comentarios. Simplemente les diría están presentadas las demandas por daño moral”.

El periodista Ricardo Ravelo cita a un testigo protegido en los Estados Unidos que señala al mandatario estatal, a algunos de sus funcionarios e incluso a autoridades del Poder Judicial de haber elaborado una red de complicidades en colusión con un grupo criminal (Por José Luis Escamilla)