El Gobierno de Jalisco entregó hoy más de diez millones de pesos a nueve organizaciones de la sociedad civil que atienden a niños con cáncer.

El gobernador, Enrique Alfaro reconoció que se desconocen los recursos de la Federación para este sector el próximo año.

“El año próximo, lo que vamos a esperar es primero que el presupuesto federal eh aclare cómo se va a manejar el tema de los recursos para Salud. Como ustedes saben la propuesta que se discute en México, Jalisco no tiene todavía asignados recursos del famoso Insabi. Estamos esperando que haya claridad en ese sentido, pero lo que yo puedo decir es que Jalisco no va a dejar solos a sus niños con cáncer. Si el Gobierno Federal nos quita esos recursos los vamos a poner de otro lado, con ese tema no se juega”

Con estos recursos entregados hoy serán beneficiados mil 500 niños de nueve organizaciones civiles. (Por Claudia Manuela Pérez)