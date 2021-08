A unas semanas de que inicie la elaboración del presupuesto de egresos 2022 por parte del Poder Ejecutivo el Gobernador Enrique Alfaro anticipa que se dará prioridad a la educación, la seguridad y la salud, pero no habrá nuevos proyectos.

Indicó que se pretende terminar las obras prioritarias de la administración como la línea 4 del tren ligero, el macro periférico y el saneamiento del río Santiago.

Descarta la adquisición de créditos o deudas.

“Tenemos que ir cerrando lo que empezamos. Ese es más o menos el criterio. No estoy pensando en el arranque de nuevos proyectos grandes, salvo lo que ya conocen ustedes: línea 4 que sería un proyecto muy importante en el cual sí hay participación estatal”.

Discusión aparte ameritará la situación de algunos municipios que no tendrán recursos suficientes para arrancar el próximo ejercicio fiscal y que requerirán que el ejecutivo estatal les inyecte recursos. (Por José Luis Escamilla)