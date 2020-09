Los gobernadores que abandonaron la Conago están en total libertad, y quienes lo acusan de poner en riesgo la democracia y polarizar al país están en su derecho, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Están en libertad, somos libres, no veo yo nada extraño, creo que es una asociación de los gobernadores y no es obligatorio, y los que se salen es porque están ejerciendo su derecho, su libertad. —Lo están acusando a usted de poner en riesgo la democracia y de polarizar al país. —Bueno, eso ya es otra cosa, de eso me acusan el Reforma, todos los días los medios de información, los que pertenecen al agrupamiento conservador”.

Por otro lado, acusó al conservadurismo y a los medios de comunicación de magnificar los problemas que hay en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con la intención de perjudicarlo a él y a su movimiento, y por ello atacan a Rosario Piedra y a su mamá. (Por: Arturo García Caudillo / Foto: @fgcabezadevaca)