Ante el aumento en los contagios por Covid-19, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hace un llamado a quienes no se han vacunado, a que lo hagan.

“A vacunarse, a vacunarse, a vacunarse. No dejen de vacunarse si tienen más de 30 años o 30 años, a partir de los 30 años si tienen más de 29 años, no dejen de vacunarse. Es fundamental vacunarse para no adquirir la enfermedad. No, el objetivo es vacunar, vacunar, vacunar, vacunar. Entonces agradecemos mucho que se nos haya dado la cantidad de vacunas para la próxima semana, y entonces eso va a ayudar muchísimo”.

De hecho, explica, hay un incremento del 15 por ciento de hospitalizaciones, que tienen que ver con personas no vacunadas. De hecho, se trata de personas de entre 30 y 39 años. Por cierto, la CDMX permanecerá una semana más en semáforo amarillo. (Arturo García Caudillo)