El gobierno capitalino no recurrirá a la represión para obligar a los ciudadanos a mantenerse en casa y con ello evitar contagios por covid-19, asegura la Jefa de la Administración en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

“Y lo que estamos haciendo hoy es un llamado a la ciudadanía, de manera muy importante, a cumplir con todas las indicaciones del semáforo rojo. Si lo que quieren es que reprimamos, que multemos, que, eso no lo vamos a hacer. Nosotros estamos convencidos de que no tiene que estar la policía persiguiendo a una persona para que use cubre bocas, eso se hace en otros estados de la República, aquí no. Aquí convencemos, y la verdad es que la ciudadanía ha ido participando en la medida de sus posibilidades”.

Por otro lado, negó que tenga diferencias con las autoridades sanitarias federales, y por el contrario, aseguró que están trabajando en coordinación. (Por Arturo García Caudillo)