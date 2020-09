Aunque no se ha ejercido ni el 60 por ciento del dinero que tenían disponible, el gobierno del estado amplió la partida para los gastos por Covid-19.

El secretario de Hacienda, Juan Partida Morales, informó a diputados que se inyectaron 257 millones de pesos más, con lo que el dinero disponible se va a tres mil 700 millones de pesos.

“En que vemos estas nuevas asignaciones? En el programa Sumarte de la Secretaría de Cultura, un apoyo a la UdeG para fortalecer las pruebas de Covid, el programa de Empresarias de Alto Impacto de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, transporte para el personal de salud, y los programas de reactivación económica”.

No obstante, todavía hay dependencias que no han ejercido su recurso, por ejemplo, la Secretaria de Desarrollo Económico, donde se concentran los apoyos a empresas y por empleo, solo ha utilizado el 28 por ciento del dinero disponible; en la Secretaría de Agricultura todavía no usan los seguros para el campo, y en la Secretaría de Igualdad entre Mujeres y Hombres apenas se han gastado el uno por ciento. (Por Mireya Blanco)