El gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro, recibió este miércoles a las integrantes del equipo Chivas Femenil, para brindarles un reconocimiento por conquistar el título del torneo de Clausura de la Liga MX y por haber ganado el trofeo Campeón de Campeones del fútbol mexicano.

“Para el Gobierno del Estado es muy importante reconocer a este gran equipo en un momento en que Jalisco sigue consolidando su liderazgo en materia deportiva. Hoy nuestro estado es campeón del fútbol varonil, campeón del fútbol femenil, somos campeones del béisbol, somos campeones del basquetbol, acabamos de ganar las olimpiadas nacionales, tenemos mucho de que estar contentos, pero sobre todo, para nosotros es muy importante hacer exactamente en los mismos términos, un reconocimiento al equipo femenil que puso en alto el nombre de Jalisco”.

Por su parte, la directora deportiva de Chivas Femenil, Nelly Simón, agradeció la distinción.

“Siempre he creído que por medio del deporte y en esta ocasión a mí me toca por medio del fútbol aportar, un poquito a nuestro país, con mujeres que creen que luchan, con mujeres que trabajan, que son persistentes que son congruentes, ese es el premio más grande personal que me puedo llevar de este título. El trofeo es la cereza del pastel nada más. Detrás de esa copa que levantaron todas ellas y el cuerpo técnico, hay muchas historias, hay muchas lágrimas, hay muchas derrotas y sobre todo muchísimo trabajo y mucha pasión”.

A cambio del reconocimiento, le entregaron al gobernador, una camiseta con las firmas de las jugadoras. (Por: Juan Carlos González / Foto: Gobierno Jalisco)