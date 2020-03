Sigue en pie el proyecto de aplicar pruebas rápidas de coronavirus en Jalisco, luego que el proveedor, la farmacéutica Hisa no cumplió y se suspendió la compra de 20 mil kits.

Vía redes sociales, el gobernador, Enrique Alfaro señala que Jalisco busca otras alternativas para tenerlas pronto, pues según recomendación de la Organización Mundial de la Salud la aplicación masiva de éstas es la mejor forma de controlar la pandemia.

Ante las versiones de que las pruebas rápidas han salido defectuosas, Alfaro Ramírez asegura que el Estado no comprará nada que no esté avalado y certificado por organismos internacionales.

Aclara que las pruebas rápidas ayudan a detectar anticuerpos y las PCR comprueban el contagio y en Jalisco se van a aplicar las dos. (Por Claudia Manuela Pérez / Foto: Archivo)