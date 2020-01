El Gobierno de Jalisco se encargaría de manera provisional de la compra de medicamentos contra el cáncer, debido a las fallas que presenta el sistema federal, señala el mandatario Enrique Alfaro, antes de reunirse esta mañana con los padres de familia de niños afectados con la escasez de fármacos oncológicos.

Descarta que se trate de una medida de presión del Gobierno Federal, por su no adhesión al INSABI.

“No lo sé, no lo sé, vamos a revisarlo, pero yo les puedo decir el Sistema Estatal de Salud está operando con normalidad, no hay desabasto, no hay desatención, no hay ningún problema, en este asunto en específico al parecer hay un problema y yo voy a ir ahorita, de aquí salgo hacia allá a atender personalmente a los papás de los niños, para ver que está pasando”.

Desde el último trimestre del año pasado inicio la escasez de medicamentos oncológicos. (Por Claudia Manuela Pérez)