El Gobierno de Jalisco no cuenta aún con denuncias sobre la falsificación de certificados de vacunación o de pruebas Covid, señala el mandatario Enrique Alfaro.

Recuerda que el delito es grave porque se trata de un documento federal.

Asimismo no descarta que el certificado se pida, más adelante en diferentes actividades.

“Estamos haciendo un monitoreo, pero no tenemos denuncias formalmente presentadas que tengamos registradas. En segundo lugar, todas las medidas adicionales que se pudieran considerar, incluyendo el de poder hacer obligatorio la presentación el certificado de vacunación en otras actividades como el tema de aeropuertos, por ejemplo, se can a evaluar hasta la semana próxima”.

Agrega que se reforzarán las medidas ya existentes y se hablará con los municipios para que aumenten la vigilancia. (Por Claudia Manuela Pérez)