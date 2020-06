El gobierno de Jalisco retirará los cargos en contra de los seis jóvenes detenidos infraganti el sábado, causando daño al mobiliario urbano luego de una protesta.

Vía redes sociales, el gobernador, Enrique Alfaro señaló que no se pierde de vista que existen grupos que buscan desestabilizar a la entidad.

“En Jalisco tenemos que mandar un mensaje claro no podemos tolerar estos actos y no volverá a haber de mi parte una consideración a quienes usen la violencia para manifestar sus ideas, tenemos que actuar con sensatez, tenemos que actuar con responsabilidad, tenemos que hacerlo siempre respetando los derechos humanos, pero tiene que haber claridad de que en nuestro Estado no se puede permitir de que la escalada de violencia siga”. (Por Claudia Manuela Pérez)