El Gobierno de Jalisco no tiene permiso de la Cofepris para comprar pruebas rápidas para detectar Coronavirus y aplicarlas a la población, señala el gobernador, Enrique Alfaro, quien no entiende la negativa de la Secretaría de Salud, tras insistir ayer en el tema en reunión virtual entre gobernadores y autoridades federales.

“Y lo que le dijimos ayer a López Gatell es que nos defina cuáles pruebas, nosotros no siquiera decimos estas o estas o con este laboratorio, qur nos digan cuáles.Que le permita la Cofepris con su certificación que sean importadas. Porque hoy el problema es que no las podemos introducir a México porque no tienen la certificación de la Cofepris. No quiero yo pensar que lo que está haciendo López Gatell es cuidar la estadística porque sería, literal lo digo, un acto de traición a la patria. Así de claro!”.

Agrega que el gobierno Federal resolverá sobre el asunto el viernes. El Gobierno de Jalisco tiene tres opciones y espera luz verde de las autoridades. (Por Claudia Manuela Pérez)