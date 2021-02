A pesar de las nuevas disposiciones de la Unión Europea para regular sus exportaciones de vacunas anti-covid, el Gobierno de la República confía en que Prizer, cumplirá con el contrato que tiene con México y reanudará sus envíos a partir de la semana del 14 de febrero, así lo comenta el canciller Marcelo Ebrard.

“El día viernes hablé con mi homólogo de la Unión Europea, que es Joseph Porrell, para externarle la gran preocupación de México y de toda América Latina y el Caribe, para que esta medida no se vaya a convertir en un obstáculo al envío de vacunas, en este caso de Pfizer a México. Nos han asegurado que no será así, pero vamos a estar vigilantes de que efectivamente no nos restrinjan el acceso a las vacunas. Sería contradictorio que ahora restringiesen la salida de contratos ya firmados, y no sólo eso, ya pagados”.

Por otro lado, aplaudió la disposición del Gobierno de Estados Unidos para administrar la vacuna a los migrantes indocumentados, y explicó que los consulados mexicanos están involucrados en este proceso. (Por Arturo García Caudillo)