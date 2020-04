El Gobierno del Estado inició una investigación en Puente Grande, luego de que se filtraran fotografías de una fiesta al interior del penal, en plena contingencia por el coronavirus.

El gobernador Enrique Alfaro asegura que además se reforzarán las medidas sanitarias en el complejo carcelario, ante la aparición de ocho casos confirmados de Covid-19 en los últimos días.

“Pues evidentemente no es correcto lo que la foto refleja, no es algo que se pueda tolerar y por supuesto que habrá medidas al respecto ehh se informó ayer que particularmente, en medio de la emergencia sanitaria, hay todo un programa de monitoreo y de muestreo dentro de las instalaciones en materia de reclusorios y estamos intensificando esas medidas”

En otro tema, el mandatario indicó que están por iniciar las pruebas preoperatorias de la Línea Tres del Tren Ligero, pero no se atreve a dar una fecha de inicio. (Por Claudia Manuela Pérez)