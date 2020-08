El Gobierno de Jalisco ya echó mano del último crédito a corto plazo por mil millones de pesos que contrataron con el argumento de atender los costos de la pandemia, informa el secretario de la Hacienda, Juan Partida Morales.

En una comparecencia virtual con diputados para actualizar los gastos por Covid-19 y el estatus de la deuda por este motivo, el funcionario dio a conocer que se pagarán más de 20 millones de pesos por intereses de los créditos a corto plazo.

Advirtió que no todos se saldarán a finales de este año.

“Esperamos haber pagado una parte importante de estos créditos al final del año, y el resto pues se pagará en los cuatro o cinco meses del año siguiente”.

La nueva deuda por seis mil 200 millones de pesos que les autorizaron en marzo todavía no pueden usarla porque la Secretaría de Hacienda no la ha registrado, y defendió que la hayan dividido con varios bancos para de reunir el monto total. (Por Mireya Blanco)