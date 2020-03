El gobierno de Jalisco anuncia que instalará filtros de revisión para detectar coronavirus en los principales accesos a la zona metropolitana de Guadalajara, principalmente en aquellos que conectan a la Ciudad de México.

El gobernador, Enrique Alfaro señaló vías redes sociales, que este fue el cuarto acuerdo de la Mesa de Seguridad de los tres niveles de gobierno que se reunió en Casa Jalisco.

“Vamos a establecer algunos controles de acceso a la ciudad para evaluar la salud de quienes van entrando a Guadalajara y particularmente a nuestro Estado de manera general y muy en específico a quienes provienen de la ciudad de México, vamos a tomar medidas al respecto y estaremos implementándolas en las próximas horas”.

El mandatario aclara que el aislamiento es voluntario, no hay toque de queda en la metrópoli y pide no hacer caso de versiones no oficiales en redes sociales. (Por Claudia Manuela Pérez)