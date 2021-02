La pinza ya está prácticamente cerrada y con dos instrumentos jurídicos diferentes, que operarán en coordinación con el Instituto Nacional Electoral.

El gobierno federal y la autoridad electoral apretarán a los gobernadores del país, con el propósito de que el dinero público no sea desviado a campañas electorales y que recursos de procedencia ilícita, y en particular vinculados al crimen organizado, no sean canalizados para apoyar labores de proselitismo.

Este martes 23 de febrero del 2021, durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los gobernadores, a la gobernadora de Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a un pacto para evitar el fraude electoral y que el dinero del crimen organizado entre en las campañas que culminará con los comicios del domingo 6 de junio del 2021.

José Agustín Ortiz Pinchetti, actual responsable de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República es cercano al presidente López Obrador y fue designado para el cargo por el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero el 8 de febrero de 2019.

Esta Fiscalía busca garantizar la equidad, legalidad y transparencia de las elecciones federales y locales en los casos que resultan de su competencia. Plantea legalidad en los procesos electorales en conjunto con Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El Artículo 407 del Código Penal Federal establece cuáles son los delitos electorales en los que pueden incurrir los funcionarios públicos y describe las acciones sujetas a sanción penal.

Cuando un funcionario coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición.

Cuando condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición.

Si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza utilizando programas de naturaleza social, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en este artículo.

Cuando destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado.

Cuando proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores.

Cuando solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, o cuando se abstenga de entregar o niegue, sin causa justificada, la información que le sea solicitada por la autoridad electoral competente, relacionada con funciones de fiscalización.

El pasado lunes 8 de febrero del 2021 se firmaron los Anexos Técnicos del Convenio de Colaboración Suscrito entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

¿De qué se trata este acuerdo de colaboración que firmaron, por el INE, su presidente Lorenzo Córdova Vianello y por la UIF su titular Santiago Nieto Castillo?

En consejero electoral Ciro Murayama Rendón explicó: “El INE, hay que decirlo, persigue conductas ilícitas, las cometa quien las cometa, el INE no tiene predilección, favoritismos y, tampoco dados cargados contra alguno, algunos actores, para todos, la misma vara, frente a todos equidistancia, imparcialidad y autonomía, no importa si una falta la comete el partido que gobierna o quien está en la oposición, aquí hay una autoridad sin cálculos políticos y comprometida con hacer valer las reglas del juego democrático”.

Agregó: “A la vez, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene entre sus importantes atribuciones, la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer la comisión de delitos, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, incluso el financiamiento al terrorismo y los relacionados con esto, así como corrupción a servidores públicos, realizada por particulares y por personas políticamente expuestas”.

Por su parte, el presidente del INE, Córdova Vianello, advirtió: “De cara al proceso electoral más grande y complejo de nuestra historia, las autoridades electorales, fiscalizadoras, financieras, a nivel nacional, conjuntamente estamos construyendo un entramado de colaboración, de sinergias y de alianzas estratégicas para hacer también, de las de 2021, las elecciones con los mayores estándares de transparencia, legalidad y rendición de cuentas del dinero que se invierte en la política”.

La fiscalización a los funcionarios públicos, municipales, estatales y federales, así como a todas las instituciones que reciban dinero del erario, será rigurosa. Pero también sobre los recursos de procedencia ilícita, vinculados a la delincuencia organizada. (Pedro Mellado Rodríguez / Gráfica: Instituto Nacional Electoral)