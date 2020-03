A partir de hoy se reforzarán las medidas para la detección de probables casos de contagio de coronavirus, así lo informa el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell.

“Hoy vamos a escalar, como estaba planeado desde el inicio, el tamizaje, el tamizaje es esta identificación temprana de las personas que pudieran tener síntomas a través del monitoreo de síntomas, y a través del interrogatorio de síntomas. Esto lo hicimos desde el principio, pero no se notaba porque estaba focalizado a los vuelos que venían de China, hoy va a ser más notorio porque hay vuelos que vienen de diez naciones con transmisión activa. No se pretende, quiero dejarlo sumamente claro, no se pretende ni se piensa hacer, restringir los viajes internacionales hacia México, ni cerrar fronteras ni cerrar puertos marítimos”.

Explicó que no se prevé cancelar ni el Tianguis Turístico en Mérida, ni la Feria de Aguascalientes, pero aclaró que en su momento, sólo si es necesario, se recomendaría la posposición de eventos masivos, lo que se haría en forma selectiva. (Foto: Cuartoscuro)