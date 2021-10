Igual que sucedió con los gasoductos y los reclusorios, el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que negociará con las empresas que dan mantenimiento a las autopistas del país, para que reduzcan el costo de sus contratos, ya que el gobierno gasta entre 18 mil y 20 mil millones de pesos en la red nacional y los privados cobran 15 mil millones sólo por 15 carreteras.

“Vamos a hablar con las empresas. No queremos quitarles el contrato, sino lo que queremos es que nos ayuden a reducir los costos porque están muy altos. No va a haber ningún problema. Nos vamos a entender”.

Por otro lado, el Ejecutivo Federal agradeció a diputados y senadores por la aprobación de la Ley de Ingresos, legislación que es de destacarse por dos razones: el no aumento en los impuestos, y la simplificación fiscal para empresas pequeñas y medianas. (Por Arturo García Caudillo)