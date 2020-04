El presidente Andrés Manuel López Obrador no avalará el plan del Consejo Mexicano de Negocios, que anunció créditos por 290 mil millones de pesos a micro, pequeñas y medianas empresas, a partir de un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo.

“Ese aval no podemos nosotros otorgarlo porque no queremos endeudar al país y queremos rescatar primero a los más necesitados, y además no me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. Entonces ¿cómo?, que se hace un acuerdo y que ahora Hacienda lo avale, ¿y qué nosotros estamos aquí, de floreros, de adorno?, o cuando dijeron: que el gobierno se adhiera a nuestro plan económico, ¿cómo? Es mucha la prepotencia”.

Por otro lado, aseguró que una vez pasada la contingencia por el coronavirus se abocará a encontrar una solución al tema de las afores, porque sin duda ese asunto requerirá de un rescate para proteger el ahorro de los trabajadores. (Por Arturo García Caudillo)