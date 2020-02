Desde La Paz, Baja California Sur, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dió el visto bueno a la campaña Un Día sin Mujeres, programada para el 9 de marzo próximo, asegurando que a las trabajadoras de su gobierno que quieran participar del paro nacional no se les descontará el día.

“La que quiera participar lo puede hacer, la que decida no ir a trabajar y no va a haber ninguna represalia, primero la libertad, lo único es que se esté consciente de el por qué de esta acción, si es algo bueno, que ayuda y no dejarse manipular, tener cuidado porque el conservadurismo, la derecha es muy hipócrita y es muy dada a la manipulación, a veces promueven estos movimientos en contra de los gobiernos progresistas”.

Y comparó este movimiento con el de “las cacerolas” en Chile, mediante el cual se crearon las condiciones para el golpe de Estado a Salvador Allende. (Por Arturo García Caudillo)