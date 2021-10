Asegura el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que el Gobierno de la República no ha recibido notificación judicial sobre el amparo que obliga a vacunar contra covid a todos los menores de 18 años.

“Pues en realidad el Gobierno Federal no ha sido notificado de la resolución. Es la juez séptima de Distrito con sede en el Estado de México. Es una secretaria judicial que está asumiendo funciones de juez por vacancia, por cubrir un periodo vacacional. Y adicionalmente a ello les digo que es una solicitud de amparo presentada por un ciudadano en el Estado de México, y nosotros sin haber sido notificados sostenemos que se excedió la juzgadora, porque una solicitud individual no puede tener efectos generales”.

Sin embargo, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno no va a incumplir con ninguna responsabilidad legal. (Por Arturo García Caudillo)